Mit diesem Doppel-Exit hat wohl niemand so richtig gerechnet! Schon zum dritten Mal flackerte der Kampf der Realitystars über die deutschen Mattscheiben. Und auch dieses Mal mussten sich zwei alteingesessene Promis aus der Sala verabschieden. Eine kleine Änderung gab es in dieser Woche: Den ersten Kandidaten, der die Show verlassen muss, bestimmte die gesamte Gruppe durch eine Nominierung. Der zweite Teilnehmer wurde wie gewohnt durch die Neuankömmlinge herausgewählt. Welche beiden Stars mussten also den Traum vom Sieg begraben?

Mithilfe einer Goldmünze durfte Kandidat für Kandidat festlegen, auf welchen Mitbewohner er am ehesten verzichten könne. Dabei wurde relativ schnell klar, dass sich die Gemeinschaft auf Tayisiya Morderger (23) eingeschossen hat – aus dem einfachen Grund, dass ihre Schwester Yana (23) die Möglichkeit bekommen sollte, alleine zu glänzen. Dieser Herausforderung wäre die Blondine auch mit Sicherheit gewachsen gewesen – wenn da nicht die Nachzügler Willi Herren (45) und Dijana Cvijetic (26) gewesen wären: Sie entschieden sich schweren Herzens ausgerechnet für den zweiten Zwilling – und machten damit den Plan der Gruppe zunichte. Und damit fuhren die beiden Schwestern Taya und Yana doch glatt im Doppelpack nach Hause!

"Wir glauben, dass du als einzelne Person ziemlich untergehen würdest", lautete die Begründung des Duos. Während sich die anderen lediglich geschockt zeigten, machte Fürstin Andrea von Sayn-Wittgenstein ganz klar, was sie von dieser Entscheidung hielt: "Ich verstehe überhaupt nicht, wie Willi und Dijana so eine Entscheidung treffen konnten", gab sie sich im Interview entgeistert. Eine Ansicht, die sie auch gegenüber Dijana im Anschluss kundtat.

Willi Herren bei seiner "Kampf der Realitystars"-Ankunft

Tayisiya und Yana Morderger, "Kampf der Realitystars"-Kandidatinnen

Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidatin

