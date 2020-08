Senay Gueler (44) weiß genau, warum er in den Container zieht! Kürzlich wurde der bisherige Cast von Promi Big Brother 2020 bestätigt. Die Zuschauer dürfen sich auf zwölf Kandidaten freuen, die rund um die Uhr von den Kameras aufgezeichnet werden. Der Schauspieler Senay ist einer der Promis, die in das Container-Leben eintauchen werden. Jetzt verriet er gegenüber Promiflash, was er sich von der Teilnahme an der Reality-TV-Show erhofft!

Der "4 Blocks"-Darsteller gab offen zu, dass ihm die aktuelle Situation als Schauspieler finanziell zu schaffen mache. "Die Gesundheitskrise hat mich als Künstler und Vater von drei Kindern in eine Situation gebracht, dass man fast nicht ‘nein’ sagen kann", erzählte Senay im Promiflash-Interview. Außerdem erhoffe er sich von dem Einzug in den Container auch einen Bekanntheitsaufschwung. "Der mögliche Aufmerksamkeitsschub ist für mich und meinen Job wichtig und auch einer der Gründe, warum ich mitmache", verriet der Szene-DJ weiter.

Dennoch stehe für den Reality-TV-Teilnehmer der Spaß im Vordergrund. Die Zusage zur Teilnahme habe sich einfach richtig angefühlt. Erfahrung mit Trash-TV machte der 44-Jährige aber bisher nicht. Wie kommt es also, dass er gerade dieses Container-Abenteuer wagt? "Promi Big Brother ist für mich eine Kultsendung und etwas ganz Besonderes", stellte der gebürtige Türke klar.

