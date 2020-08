Schon wieder muss sich Anne Wünsche (28) verabschieden. Ende Juli hat der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star seiner Netz-Gemeinde mitgeteilt: Er gönnt sich jetzt den ersten längeren Urlaub seit einer gefühlten Ewigkeit. Der einzige Haken – die Laiendarstellerin geht ohne ihre zwei Kids auf Reisen. Nachdem ihr kleiner Roadtrip vorbei ist, freut sich die 28-Jährige nun auf ein Wiedersehen mit ihren beiden Töchtern. Allerdings muss sie jetzt ihrem Freund Karim für zwei Wochen Tschüss sagen.

In ihren Instagram-Stories erzählt Anne, dass sie jetzt auf dem Weg nach München sei und sich dort dann von ihrem Freund verabschieden müsse – was ein "richtiges Kackgefühl" sei. "Ich habe jetzt zwei Wochen meine Kinder nicht gesehen und freue mich übelst auf morgen und auf das Nach-Hause-Fahren. Aber ich fahre dann ohne meinen Partner und muss dann auf den zwei Wochen verzichten. Also irgendwie... ich könnte heulen", verrät die Influencerin.

Ihr Problem sei es, dass sie ihre geliebten Menschen einfach immer "zu doll vermisse". "Ich bin einfach durch und durch zu krass emotional. Ich muss mich einfach versuchen abzulenken", gibt die zweifache Mama preis. Anne hat auch schon das passende Projekt gefunden, um sich zu beschäftigen: Ihre Dachterrasse, die sie nun verschönern wolle.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im August 2020

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

