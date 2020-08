Der Endspurt schlaucht sie wohl ganz schön! Vor einigen Monaten hatten Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) bestätigt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Wann das Baby das Licht der Welt erblicken soll, ist nicht bekannt – doch lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis die Sängerin und der Schauspieler ihren Wonneproppen in die Arme schließen dürfen. Offenbar laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren – und das steckt Katy als Schwangere nicht mehr so leicht weg.

Katy teilte nun auf ihrem Instagram-Profil einen ziemlich witzigen Schnappschuss: Auf dem Foto hängt sie erschöpft in einem Sessel – die Wandregale voller Babyartikel im Hintergrund lassen vermuten, dass ihr während einer Shoppingtour die Puste ausging. Für den Ausflug ins Geschäft hatte sich die werdende Mutter für einen bequemen Look entschieden. Ihre Babykugel kommt trotzdem gut zur Geltung. Die Fans lieben den Post und hinterließen bereits zahlreiche Likes und liebe Kommentare.

Katys Vorfreude auf ihre erste Tochter ist riesig – auch wenn die "Roar"-Interpretin zunächst ziemlich Muffensausen vor der neuen Herausforderung und Verantwortung hatte. "Ich hatte einfach nicht so das Mutter-Gen in mir. Ich musste das jetzt wirklich erst lernen", erklärte sie in einem Interview.

Instagram / katyperry Katy Perry im August 2020

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020

