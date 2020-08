Ist dieses Foto von Lena Meyer-Landrut (29) ein Top oder ein Flop? Die Sängerin liebt es, die verschiedensten Frisuren auszuprobieren und teilt die Ergebnisse gerne mit ihrer Community. Für ein Shooting trug die ehemalige Eurovision Song Contest-Siegerin ihre Haare jetzt mit kurzen, wilden Ringellöckchen. Lena scheint begeistert von der neuen Lockenpracht zu sein. Die Meinungen ihrer Supporter könnten hingegen unterschiedlicher nicht ausfallen...

"Sorry for the spam, aber es ist gefühlt der erste Job dieses Jahr", entschuldigte Lena sich auf Instagram für das Posten eines weiteren Fotos von ihrem jüngsten Shooting. Ihre Engelslocken und der sexy One-Shoulder-Style brachten viele Fans zum Schwärmen: "Ich liebe den Look", "Deine Haare! Lieb ich!" oder "Du bist so wunderschön, Engel", zeigten sich einige Follower völlig begeistert von der Aufnahme.

In den Kommentaren befinden sich aber auch viele Reaktionen, auf die die 29-Jährige sicher verzichten könnte. "Ich finde, auf dem Bild sieht sie aus wie 45+" und "Hä? Du siehst aus wie 50!", schrieben nur zwei User, die finden, dass Lena auf dem Bild älter wirkt, als sie ist. Doch was sagt ihr zu dem Look: Top oder Flop?

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut in Hannover im Juni 2019

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Künstlerin

