Jetzt sprechen sie über ihre junge Liebe! Am Donnerstag ging Daniele Negroni (25) mit einer süßen Nachricht an die Öffentlichkeit: Nach der Trennung von Webstar Tina Neumann (18) im Jahr 2018 ist der frühere DSDS-Zweite wieder in festen Händen. Die Frau, die in aktuell glücklich macht, heißt Laura, ist Berlinerin und arbeitet als Tätowiererin. Die Turteltauben kennen sich erst einen Monat – doch das Herz von Laura schlägt schon einige Zeit länger für den Sänger!

Daniele ist Laura bereits 2012 aufgefallen, als er Kandidat bei DSDS gewesen war. "Ich fand ihn echt schnuckelig mit seinen bunten Haaren", enthüllte die Blondine im ersten Paar-Interview mit RTL. Sie habe ihn richtig cool gefunden, ergänzte sie. Nun ist sie mit ihm zusammen – und mächtig glücklich. Das erste Couple-Pic von ihnen auf Danieles Instagram-Account kommentierte sie mit den Worten: "Nichts macht mich glücklicher, als an deiner Seite zu sein."

Und auch der 25-Jährige hatte im Netz liebevolle Zeilen für seine Freundin übrig: "Der eine Mensch, der bei jedem Blick und jeder Berührung Herzklopfen auslöst. DU", schwärmte Daniele verliebt.

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit seiner Freundin Laura

Instagram / zombieprincessin Laura Steinert, Tattooartist

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni, Sänger

