Sie genießt ihre Auszeit in vollen Zügen! Rita Ora (29) ist seit Jahren eine supererfolgreiche Sängerin. Mit ihren Hits "Let You Love Me" oder "Your Song" feierte die gebürtige Kosovarin schon einige Charterfolge. Aktuell ist es etwas ruhiger um die Sängerin geworden – sie genießt eine kleine Auszeit vom Trubel, und das mit Stil! In einem komplett weißen Look machte Rita vor wenigen Tagen Ibiza unsicher!

Paparazzi erwischten die 29-Jährige am Mittwoch mit Freunden auf der spanischen Urlaubsinsel. Auf den Aufnahmen flaniert die Beauty total entspannt zu einer Dinner-Location und trägt dabei ein ziemlich lässiges Outfit in Weiß. Ihr strahlend weißes Kleidchen kombinierte Rita mit einem passenden Kopftuch und einer Sonnenbrille mit gelb getönten Gläsern. Um ihren Look abzurunden und dem Ganzen einen gewissen Hippie-Touch zu verleihen, verzichtet die Musikerin auf einen BH.

Dass es Rita aktuell wohl ziemlich gut geht, beweist sie ihren Fans in letzter Zeit immer wieder im Netz. Auf Instagram teilt sie seit einigen Tagen immer mal wieder Fotos von sich im Bikini. Zu einem ihrer Schnappschüsse schrieb sie: "Es folgt jetzt eine Sonnenbad-Fotoreihe!" Wie findet ihr Ritas Sommer-Look? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Anzeige

MEGA Rita Ora auf Ibiza, August 2020

Anzeige

Instagram / ritaora Rita Ora im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de