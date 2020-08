Die Geburt steht kurz bevor! Auch wenn es bei ihrer Teilnahme an der der RTL-Flirtshow Der Bachelor damals nicht mit der großen Liebe geklappt hatte, läuft es in Sachen Beziehung bei Lina Özgenç, ehemals Kolodochka, aktuell richtig rund. Die Blondine hat nicht nur in ihrem Mann Erdem den Mr. Right gefunden, sie freut sich auch auf ihren ersten Nachwuchs. Bis ihre Tochter das Licht der Welt erblicken wird, ist es nicht mehr lange hin. Lina klärt auf: Sie ist im achten Monat – und das sieht man auch an ihrem riesigen, kugelrunden Babybauch.

"Mein Bauch wächst und wächst. Es sieht im Video nicht so fatal aus, aber in echt ist er einfach schon riesig", meint die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story und präsentiert ihren Babybauch stolz vorm Spiegel. Aber nicht nur die runde Körpermitte lässt darauf deuten, dass die Schwangerschaft schon ziemlich weit fortgeschritten ist: Auch angeschwollene Füße und zwischenzeitliche Übelkeit begleiten die TV-Bekanntheit hin und wieder.

Wann genau das Baby kommen soll, will Lina hingegen für sich behalten: "Ich werde euch nach wie vor nicht ganz verraten, in welcher Woche ich bin, aber es ist der achte Monat. Schon vor einigen Wochen hatte sie die Geheimniskrämerei bereits dadurch erklärt, dass sie im Falle einer Geburtsverzögerung keine Lust auf stetige besorgte Fragereien habe.

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç und ihr Mann Erdem

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç, Ex-"Der Bachelor"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Juni 2020 in Izmir, Türkei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de