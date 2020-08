Kylie Jenner (22) wagt etwas Neues! Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist bekannt dafür, gerne mal mit ihren Frisuren zu experimentieren. Sie trug ihre Haare unter anderem schon grün, pink sowie lilafarben – und fast immer ziemlich lang. Jetzt hatte die junge Unternehmerin aber offenbar keine Lust mehr auf ihre Extensions: Deshalb präsentiert sich Kylie nun mit einem sexy Bob-Schnitt!

In wenigen Tagen feiert die Beauty ihren 23. Geburtstag – den zelebrierte sie mit ihren Freunden nun schon ein wenig verfrüht und setzte dabei auf einen neuen Look! In ihrer Instagram-Story zeigt sie, wie sie mit einer Sahnetorte überrascht wird – allerdings fällt weniger die Süßspeise ins Auge als Kylies ultrakurze Bob-Frisur. Die dürfte ihr ganz frisch verpasst worden sein, immerhin hatte sich Kim Kardashians jüngste Schwester erst Anfang August noch mit XXL-Mähne im Netz gezeigt.

Zusammen mit ihrer BFF Anastasia Karanikolaou hatte sie für einen Instagram-Schnappschuss posiert – und auf dem waren die Freundinnen kaum voneinander zu unterscheiden: Die zwei Promi-Ladys hatten braunes, hüftlanges Haar getragen. Darüber hinaus waren sie in identische, figurbetonende Anzüge geschlüpft, die sie mit engen Corsagen kombiniert hatten.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Anastasia Karanikolaou im Juli 2020

