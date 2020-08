Kylie Jenners (22) Fans sehen doppelt! Einige Zeit lang kannte man die Brünette nahezu nur im Doppelpack mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods (22). Das gute Verhältnis war jedoch schnell Geschichte, als herauskam, dass Jordyn mit dem damaligen Freund von Khloe Kardashian (36) geknutscht hatte. Seither sieht man eine andere Frau regelmäßig an der Seite der Make-up-Queen: Anastasia Karanikolaou – und die wird Kylie in den vergangenen Monaten immer ähnlicher. Auf einem neuen Schnappschuss sehen Stassie und das Kardashian-Jenner-Küken glatt aus wie Zwillinge!

Auf Instagram teilte die Ex von Travis Scott (29) nun das Foto, das bei ihren Followern für reichlich Verwirrung sorgte. Vor einer weißen Wand posieren Kylie und Stassie in knallenger, hautfarbener Shape-Wear für die Kamera. Doch neben den gleichen Outfits setzten die beiden zusätzlich auf ein identisches Make-up sowie auf die komplett gleiche Frisur – und wirken damit wie Klone! Denn auch Stassies lange Mähne erstrahlt nun in einem warmen Braunton, während sie vorher noch als Blondine durchs Leben ging.

Kein Wunder, dass die Supporter – und sogar die Familienmitglieder – da zweimal hinschauen mussten. So waren sich Kylies Halbschwestern Khloe und Kim (39) unter dem Beitrag sicher, dass die beiden wie "Zwillinge" aussähen. "Wartet mal, wer ist wer?", fragte sich ein weiterer Fan. "Das ist irgendwie gruselig", fand ein anderer.

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou, Model

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou und Kylie Jenner im Oktober 2019

Instagram / stassiebaby Anastasia Karanikolaou, Influencerin



