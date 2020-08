Diese Nachbarn halten sich wohl gegenseitig fit! Seit einigen Monaten sind in Los Angeles auch echte britische Royals zu Hause: Prinz Harry (35) und seine Frau Herzogin Meghan (39) nisteten sich samt Sohnemann Archie Harrison (1) in der kalifornischen Metropole ein – und zwar gleich in die Straße eines Superstars. Ein paar Grundstücke weiter ist nämlich das Anwesen von "Someone Like You"-Interpretin Adele Adkins (32). Und wie sich nun herausstellt, verbringen die Ex-Schauspielerin und die Songwriterin recht viel Zeit miteinander!

Wie nun eine Quelle von Mirror ausplaudert, seien die Damen sogar Trainingspartner – offenbar motivieren sie sich gegenseitig in gemeinsamen Fitness-Kursen! "Meghan und Adele haben Pilates-Unterricht. Sie lieben es. Der Ausbilder hat auch Harry Unterricht gegeben. Es ist ein großartiger Weg, um Stress abzubauen", heißt es in dem Statement. Ob sich die Britin und die US-Amerikanerin auch jenseits der Matte treffen, verrät der Insider allerdings nicht.

Der Herzogin helfe der Sport vor allem, während des aktuellen Rechtskampfes gegen ihren Vater Thomas Markle Sr. (76) nicht die Nerven zu verlieren. Für Adele sei es eine tolle körperliche Anstrengung während ihres momentanen Abnehmweges.

Anzeige

Instagram / adele Adele Adkins im August 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im oktober 2018 in Sydney

Anzeige

Instagram / adele Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de