Wird Emmy Russ im Promi Big Brother-Container ihre Krallen ausfahren? Dass die Blondine nicht vor Konfrontationen zurückschreckt hat sie bereits bei Beauty & The Nerd bewiesen: Weil ihr Mitstreiterin Kim Schiele versehentlich Champagner übers Kleid geschüttet hatte, war sie komplett ausgeflippt – und drohte damals sogar Schläge an. Promiflash hat deshalb bei Emmy nachgehakt: Glaubt sie, dass sie ihr Temperament dieses Mal zügeln können wird?

Tatsächlich möchte sich die TV-Beauty künftig zurückhaltender präsentieren. "Ich hab mir definitiv vorgenommen, mich besser zu kontrollieren als bei 'Beauty & The Nerd' und nicht wieder auszurasten", verriet sie gegenüber Promiflash. Klingt in der Theorie erst einmal gut. Was die Praxis angeht, scheint die 21-Jährige selbst noch ihre Zweifel zu haben. "Ich werde es versuchen, versprechen kann ich aber nichts", gab sie zu.

Den "Beauty & The Nerd"-Zoff mit Kim hat sie mittlerweile aus der Welt geschafft – allerdings erst nach der Show. Bei der Wiedersehenssendung bat sie die Mannheimerin um Verzeihung. "Es war einfach falsch. Es ist auf jeden Fall asozial rübergekommen", stellte sie klar.

Sat.1 / Willi Weber Emmy Russ bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Emmy Russ

