Gewaltandrohungen im Netz: Emmy Russ rechnet mit Hatern ab

Emmy Russ (25) liest ihren Hatern im Netz gehörig die Leviten. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärt in ihrer Instagram-Story, sie sei unter einem Video im Netz auf inakzeptable Kommentare gestoßen. Der besagte Beitrag ist ein Ausschnitt der Realityshow Forsthaus Rampensau, in der sie aktuell zu sehen ist. Darunter häufen sich Männer, die ihr Gewalt androhen. "Wir haben hier einfach Frauenschläger, die kein Problem damit haben, sich öffentlich so zu präsentieren und ihren Fantasien freien Lauf zu lassen", schildert Emmy entrüstet und zählt auf, mit welchen Hilfsmitteln ihr Schläge angekündigt werden: "Mit einem Gürtel, Aschenbecher, Glas, Fuß, Knie, Ellenbogen..."

"Wer bist du, dass du mir Gewalt androhst?", fragt sie sichtlich geschockt und stellt klar: "Für mich sind das keine Männer, für mich seid ihr Tiere. [...] Ihr seid Abschaum." Ein solches Verhalten wolle sie sich nicht länger bieten lassen, zumal sich die Kommentatoren der Gewaltfantasien über zahlreiche Likes freuen dürfen. Emmy beteuert: "Deswegen wird es höchste Zeit, dass ihr dafür bestraft werdet." Im Anschluss zeigt sie öffentlich und unzensiert die Profile der Männer, die teilweise mit ihrem Klarnamen Hassnachrichten hinterlassen.

Für Emmy ist es leider nicht die erste Erfahrung mit dem Thema Gewalt. Während ihrer Teilnahme an der Show Das große Promi-Büßen packte die Beauty & The Nerd-Bekanntheit über ihre schwierige Jugend aus. Ihre Mutter, mit der Emmy gemeinsam in Spanien lebte, sei eines Tages samt aller ihrer Ausweisdokumente einfach verschwunden. In letzter Konsequenz musste die damals Minderjährige in einem Heim untergebracht werden. "Dieses Kinderheim war wirklich ganz traumatisierend und schlimm. Sie haben viel Gewalt angewendet", erzählte sie unter Tränen.

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2024

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

