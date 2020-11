Große Überraschung beim Alles was zählt-Cast! Gerade erst durften sich die Fans der beliebten Daily über ein neues Gesicht freuen: Berrit Arnold (49) spielt seit dem 6. November Daniela Bremer, die Mutter von Kim (Jasmin Minz). Die Schauspielerin ist vor allem aus Alarm für Cobra 11 und Marienhof bekannt. Nun bekommt die AWZ-Familie erneut Zuwachs und das von keinem Unbekannten: Lindenstraße-Star Christian Kahrmann (48) ist jetzt am Set mit dabei.

Laut RTL steht der Schauspieler bereits für "Alles was zählt" vor der Kamera. Zum Hauptcast soll er offenbar vorerst nicht gehören: Er wird in einer Gastrolle Manfred Dirkes spielen. Seine Figur soll im Leben von Daniela und Marian Öztürk (Sam Eisenstein, 47) für einigen Wirbel sorgen. "Ich freu' mich auf meinen Gastauftritt des "schmierigen" Autohändlers Manni Dirkes und ich kann schon so viel verraten: Seine Geschäfte werden nicht immer ganz legal ablaufen", freute sich Christian bereits über seine Präsenz in der Serie.

Den Zuschauern dürfte er vor allem als Benny Beimer aus der Kultserie "Lindenstraße" ein Begriff sein. Sieben Jahre lang spielte er den Sohn von Mutter Beimer. In der Abschiedsfolge im März 2020 war der Kölner ein letztes Mal zu sehen.

"Alles was zählt" läuft immer montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNOW.

Anzeige

ActionPress/Christoph Hardt / Future Image Christian Kahrmann 2018

Anzeige

ActionPress/Ukas,Michael Christian Kahrmann bei der Premiere von Apassionata in Berlin 2016

Anzeige

Getty Images Christian Kahrmann im März 2006

Anzeige



