"Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan ist schwer gestürzt

Marie-Luise Marjan (84) war über 35 Jahre lang ein Teil der Kultserie Lindenstraße. Nachdem 2020 die Dreharbeiten beendet worden waren und die letzte Folge auf den Fernsehern zu sehen war, führte sie ihre Karriere als Schauspielerin auf verschiedenen Bühnen weiter. Wie Bunte berichtet, wurde ihr genau dies zum Verhängnis – im Juni stürzte sie im Theater und "fiel ganz blöd hin". Dabei zog sie sich einen Oberschenkelhalsbruch zu, der direkt operiert werden musste. "Das war Glück im Unglück. Meine Nerven und Blutverbindungen blieben intakt", offenbart der beliebte Serienstar.

Nach der Operation ging es für die 84-Jährige in eine Rehaklinik zum Regenerieren. "Zum ersten Mal in meinem Leben trainierte ich an Geräten, nie zuvor hatte ich ein Fitnessstudio betreten. Das ändere ich jetzt", erklärt sie im weiteren Gespräch mit der Illustrierten. Dabei ist Marie-Luise sehr zielstrebig: "In einem halben Jahr laufe ich wieder wie ein Reh!" Im kommenden Dezember stehen schon wieder neue Auftritte für die Schauspielerin an, bei denen sie fit sein möchte.

Der Ruhestand kommt für Marie-Luise wohl nicht infrage. Schon vor wenigen Jahren hat sie in einem Interview mit Bild verraten, dass sie weiterhin als Schauspielerin arbeiten möchte. "Ich will mich nicht zur Ruhe setzen. Ich muss mal schauen, was für Angebote kommen", lautete damals ihre Antwort. Dabei kommen für sie zukünftig aber nur ausgewählte Formate in Frage: "Einzelstücke, Zweiteiler, höchstens Dreiteiler. Keine Serie, die über Jahre läuft."

Getty Images Marie Luise Marjan bei einer Preisverleihung in Aachen im Februar 2020

Getty Images Marie-Luise Marjan bei einem Event in Köln

