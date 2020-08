Udo Bönstrup (26) will brav bleiben! Der YouTuber ist einer der Kandidaten, die in diesem Jahr in den TV-Container von Promi Big Brother gezogen sind. Im Web nimmt der Social-Media-Star kein Blatt vor dem Mund und begeistert seine Abonnenten mit Prank-Videos. Scheint, als würde der 26-Jährige keine Grenzen kennen, oder? Falsch gedacht: Promiflash hat er verraten, was er in dem Fernseh-Knast auf gar keinen Fall machen möchte!

Für ihn steht fest: Er wird bei "Promi Big Brother" keinen Sex haben! Der Grund ist seine Familie. "Sollte bei 'Promi Big Brother' jemand für mich dabei sein, würde ich aber im Haus nicht so weit gehen, denn ich weiß, dass meine Mama und mein Opa zugucken – und mein Opa würde mir die Ohren langziehen, wenn die Bettdecke wackelt", erklärte er gegenüber Promiflash. Trotz Keuschheitsgelübde hat Udo eine ganz genaue Vorstellung von seiner Mrs. Right: "Meine Traumfrau müsste blaue Augen und blonde Haare haben. Das ist das Wichtigste, bevor ich auf den Hintern oder die Brüste gucke."

Im Gespräch fiel dem Blondschopf noch eine Sache ein, die er im TV nicht tun würde: "Ich würde vor der Kamera nichts machen, was man auf der Toilette macht." Glaubt ihr, dass sich Udo an seine Vorsätze halten wird? Stimmt ab!

Udo Bönstrup, YouTuber

Udo Bönstrup, Kandidat bei "Promi Big Brother"

Udo Bönstrup, September 2019

