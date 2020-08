Und noch eine prominente Dame legt nach! Schon seit einigen Monaten sorgen vor allem Adele (32) und Rebel Wilson (40) für Schlagzeilen. Der Grund: Die beiden Frauen haben extrem abgenommen. Während die Sängerin bereits stolze 45 Kilo abgespeckt haben soll, darf sich die Schauspielerin ebenfalls über einen Abnehmerfolg von fast 20 Kilo freuen. Die zwei sind für viele Frauen ein waschechtes Vorbild – womöglich auch für Kelly Osbourne (35)?

Die Musikerin teilt auf ihrem Instagram-Kanal nun einen brandneuen Schnappschuss und schnell wird klar: Auch sie hat abgenommen. Das Gesicht wirkt viel schlanker – das stellen auch ihre Fans prompt fest. "Oh mein Gott, du hast viel Gewicht verloren", "Du siehst toll aus, was hast du gemacht" und "Du bist so wunderschön", halten unter anderem drei User fest. Der Beitrag kommt bei der gesamten Community ziemlich gut an, denn mittlerweile wurde der Post über 54.000 Mal gelikt.

Schon seit einigen Jahren hat die 35-Jährige mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Während sie 2009 dank ihrer Dancing with the Stars-Teilnahme zehn Kilo abgenommen hatte und auch danach noch weitere 20 Kilo verlor, nahm sie dann doch das eine oder andere Pfündchen wieder zu. Wie sie es nun erneut geschafft hat, ihr Gewicht zu reduzieren, verriet Kelly bislang nicht.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im August 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne

Getty Images Kelly Osbourne, Sängerin

