Seit bereits acht Jahren sind Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Rebecca Mir (28) und Tänzer Massimo Sinató (39) ein Paar. Sie hatten sich 2012 bei Let's Dance kennengelernt – drei Jahre später folgte die Traumhochzeit auf Sizilien. Trotz vieler gemeinsamer Jahre wirken die beiden auf Fotos und bei gemeinsamen Auftritten immer noch so verliebt wie am ersten Tag: Wie lautet das Geheimnis ihrer Liebe?

Das wollte auch ein Follower des Profitänzers in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wissen. In seiner Insta-Story sagte Massimo dazu: Sie seien immer noch glücklich und verliebt, weil sie gemeinsam Lachen würden und ihre Beziehung voller Liebe sei. Was auch hilfreich sein könnte: Der 39-Jährige hat nur Augen für seine Liebste. Auf die Frage, ob er blonde Frauen mögen würde, antwortete er: "Ich mag meine Frau" – und Rebecca ist bekanntlich dunkelhaarig.

Und soll auch irgendwann Nachwuchs ihre Ehe krönen? "Dass wir irgendwann Kinder haben wollen, steht außer Frage. Ja, ich will Papa werden. Rebecca ist sicher eine großartige Mama", sagte er gegenüber Gala im Mai.

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató in Amsterdam

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im Juli 2020

