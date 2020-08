Ups, da hat Wayne Carpendale (43) seine Frau Annemarie (42) wohl ein bisschen sauer gemacht! Der Schauspieler und die Moderatorin genießen gerade den gemeinsamen Sommerurlaub. Zusammen mit Sohn Mads ging es für ein paar Tage nach Griechenland und natürlich teilt das Paar von dort fleißig Einblicke mit seiner Community. Doch Annemaries jüngster Gruß ist weniger freundlich: An Wayne gerichtet, streckt sie frech den Mittelfinger in die Kamera!

Bei diesen Clips kommt Fernweh auf! Die 42-Jährige posiert in ihrer Instagram-Story für ein Foto am Pool ihres Hotels – und wird dabei eiskalt von ihrem Mann sabotiert. Während Annie ihre Pose hält, springt der 43-Jährige ins Wasser und spritzt seine Liebste nass. Nicht witzig, findet Annemarie offenbar. Sie streckt Wayne daraufhin den Mittelfinger in die Kamera: "Für dich, Dada!", gibt sie den Adressaten bekannt, denn bekanntermaßen nennt Mads seinen Papa so.

Dass Wayne mit diesem Scherz zu weit gegangen ist, weiß er selbst. Zu einem Post seiner Fotobombe schreibt er: "Wenn du nach deiner Arschbombe das Land schneller verlassen musst als Juan Carlos." Na, zum Glück erlauben sich die beiden mit diesen Neckereien nur einen Spaß!

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, August 2020

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale im Jahr 2020

Anzeige

Verfolgt ihr das Urlaubsabenteuer der Carpendales im Netz? Na klar! Nein, nicht unbedingt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de