Justin (26) und Hailey Bieber (23) lieben sich heiß und innig. Daraus machen der Erfolgsmusiker und seine schöne Frau kein Geheimnis: So widmet der "Baby"-Interpret dem Model im Netz eine Liebeserklärung nach der anderen und postet regelmäßig Pärchenfotos – darunter sind hin und wieder ziemlich intime Knutschfotos zu finden. Doch so sexy wie in ihrem neuesten Video zeigen Justin und Hailey sich selten!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 26-Jährige jetzt einen Clip, der beweist: Bei Justin und Hailey knistert es nach wie vor gewaltig! Die Eheleute legen einen Stehblues in ihrem Wohnzimmer hin – der Sänger kann dabei gar nicht die Finger von seiner Frau lassen. Auch die Laufstegschönheit wirkt während der innigen Umarmung von ihrem Partner regelrecht verzaubert und stiehlt sich gegen Ende der Aufnahme ein paar Küsse.

Nach diesem Anblick wohl kaum verwunderlich: Laut Justin könnte es in seinem Liebesleben mit Hailey nicht besser laufen! "Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne... ihr wisst schon, was wir machen. Es kann ziemlich wild werden. Das ist so ziemlich alles, was wir tun", verriet er seinen Fans vergangenes Jahr während eines Konzerts in London. Darin bestünde auch das Geheimnis ihrer guten Ehe.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber im Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Juli 2020

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

