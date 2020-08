Enttäuschung oder Freude über den WG-Auszug? Seit vergangenem Freitag sitzen 16 Kandidaten im Promi Big Brother-Knast und kämpfen in diesem Jahr sogar drei Wochen lang um den großen Sieg. Für Claudia Kohde-Kilsch (56) ist der Traum, in die Fußstapfen von Vorjahressiegerin Janine Pink (33) zu treten, am heutigen Montag zuerst geplatzt. Im Zuschauervoting landete sie mit Udo Bönstrup (26) auf den letzten Plätzen und wurde schließlich von der Konkurrenz aus dem Container geschmissen. Kurz nach dem Rauswurf zieht Claudia ihr Fazit.

"Ich bin gestorben. Ich sage ganz ehrlich: Ich wäre so gerne noch geblieben, aber ich weiß, dass sich die anderen das garantiert nicht leicht gemacht haben", erklärt sie bei Promi Big Brother – Die Late Night Show gegenüber den Moderatoren Jochen Bendel und Melissa Khalaj. Doch auch wenn die Enttäuschung über die Entscheidung ihrer Mitbewohner tief bei der 56-Jährigen sitzt, sei sie stolz auf ihren Auftritt: "Ich bin happy. Ich war, wie ich bin."

Besonders zu schaffen, macht Claudia ganz offenbar der Fakt, als erste Teilnehmerin die Heimreise antreten zu müssen. "Ich wollte nicht als Erste gehen", lauteten ihre ersten Worte nachdem sie während der Liveshow mit dem Voting-Ergebnis konfrontiert worden war.

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Claudia Kohde-Kilsch

Sat.1/Marc Rehbeck Claudia Kohde-Klisch für "Promi Big Brother" 2020

