Tag vier im Container ist vorbei – und für einen Promi Big Brother-Bewohner heißt es schon jetzt Abschied nehmen! Am vergangenen Freitag konnten die Zuschauer den Einzug der insgesamt 16 VIP-Kandidaten in den TV-Knast beobachten. Seitdem werden die diesjährigen Bewohner von Märchenwald und Märchenschloss rund um die Uhr von Kameras überwacht. Für einen Promi ist der Traum vom Sieg aber schon jetzt ausgeträumt. Claudia Kohde-Kilsch (56) muss die Heimreise antreten.

Claudia und Udo (26) erhielten die wenigsten Zuschauer-Votes und landeten damit auf der Exit-Liste. Nach der Verkündung des großen Bruders war es an ihren Konkurrenten, zu entscheiden, wer seine Habseligkeiten zusammenräumen und die Show verlassen muss. In einem letzten Duell konnten die zwei im Türmchenbauen einen Bonus erspielen. Weil der YouTuber den höchsten Klötzeturm errichten konnte, durfte er eine Stimme der Mitbewohner ungültig machen und entschied sich für Elene Lucia Ameur. Die BTN-Darstellerin nominierte ihn letztlich zwar nicht und ihre Stimme gegen Claudia wurde ungültig, am Endergebnis änderte das aber nichts. Mit acht gegen sechs (nach Abzug sieben gegen sechs) Votes scheidet sie als Erste aus.

Die Sympathien des Publikums haben unterdessen andere Stars auf ihre Seite. Emmy Russ, Ikke Hüftgold, Senay Gueler (44), Katy Bähm (26) und Kathy Kelly (57) konnten sich die meisten Anruferstimmen sichern und durften deshalb das Märchenschloss beziehen. Statt bisher sechs gewährt der große Bruder aktuell nur noch fünf Promis den Aufenthalt im Luxusteil der Fernseh-WG.

Sat.1 / Willi Weber Claudia Kohde-Kilsch bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

Sat.1 / Marc Rehbeck Udo Bönstrup, Kandidat bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Bewohnerin Ikke Hüftgold

