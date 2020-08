Farrah Abraham (29) wehrt sich gegen Hate-Kommentare! Die Teen Mom-Bekanntheit steht oft in der Kritik, wenn es um ihre ungewöhnlichen Erziehungsmethoden geht. Ihre Tochter Sophia darf zum Beispiel schon im Netz Twerk-Videos hochladen und auch über ihre ersten Beauty-Eingriffe haben Mutter und Tochter schon gesprochen. Auch für Sophias künstliche Nägel musste Farrah wieder eine Menge Kritik einstecken – die lässt sie jetzt aber nicht mehr länger auf sich sitzen.

In einem Instagram-Video präsentierte die Elfjährige jetzt lange Fake-Nägel. Viele von Farrahs Followern halten die Kleine aber noch für viel zu jung für so eine Beauty-Routine. Eine Einstellung, die Farrah überhaupt nicht verstehen kann, wie sie jetzt im Interview mit InTouch verriet: "Sophia zu erlauben, sich in ihrer Kunst und Pflege kreativ auszuleben, ist nichts, wofür man sich schämen muss." Ganz im Gegenteil, die "Celebrity Big Brother"-Kandidatin hält es sogar für wichtig, ihre Tochter schon früh über die richtige Maniküreroutine aufzuklären. Sie selbst hatte nach einer Pediküre nämlich schon mal eine schlimme Infektion. "Mir ist klar geworden, dass Sophia alles über Nagelpflege und -sicherheit lernen sollte, um zu verhindern, dass ihr das Gleiche passiert wie mir", erklärte sie im Interview.

Tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal, dass die 29-Jährige ihrer Sophia eine Maniküre spendiert hat. Die Schülerin durfte offenbar schon als Neunjährige ihre ersten künstlichen Nägel tragen. Was sagt ihr zu Sophias Kunstnägeln? Stimmt ab!

Getty Images Sophia und Farrah Abraham, 2019

Getty Images Sophia und Farrah Abraham im Jahr 2017

John Lamparski/Getty Images for Fashion Palette Farrah Abraham bei der Fashion Week in New York

