Kommt jetzt endlich das langersehnte Bieber-Baby? Seit ihrer Hochzeit im September 2018 werden Hailey (23) und Justin Bieber (26) immer wieder auf ihre Kinderplanung angesprochen. Vor allem ihre Fans können es kaum abwarten, das Model und den Sänger endlich als Eltern zu sehen. Werden ihre Gebete jetzt endlich erhört? In einem Interview gab Hailey eine klipp und klare Antwort auf die Babyfrage!

Hailey nahm am Freitag am virtuellen PaleyFest LA teil und sprach dort über ihre Quarantänezeit, die sie zusammen mit Justin in ihrem gemeinsamen Haus in Los Angeles verbracht hat. Dabei gab sie auch Einblicke in die Familienplanung mit dem "Yummy"-Interpreten. "Wir haben keine Babys gemacht, so viel dazu", sagte die 23-Jährige laut E! Online und dementierte damit sämtliche Schwangerschaftsgerüchte, die immer mal wieder um sie kursieren.

Und es scheint auch nicht so, als würden Hailey und Justin ihre Zweisamkeit in den kommenden Monaten beenden wollen. "Wir sind immer noch ziemlich frisch verheiratet. Ich meine, wir feiern am 30. September unseren zweiten Hochzeitstag", erzählte die Beauty. Ihre Zeit während des Lockdowns habe das Paar vor allem genutzt, um sich noch besser kennenzulernen.

Anzeige

Getty Images Model Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de