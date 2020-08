Jetzt äußert sich Serkan Yavuz (27) zum Liebes-Tattoo! Bei Just Tattoo Of Us legte sich Jade Übach (26) unter die Nadel, ohne zu wissen, was ihr da auf die Haut gestochen wird. Bei der Aktion entschied sich ihr Ex-Kumpel Juliano für ein besonders gemeines Motiv: Ein Herz mit dem Schriftzug "Serkan ist meiner". Damit wühlte Juliano den früheren Flirt zwischen Serkan und Jade bei Bachelor in Paradise wieder auf. Die Blondine fand das gar nicht witzig. Und auch Serkans Reaktion könnte deutlicher nicht sein!

"So etwas Hirnverbranntes, Krankes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen!", echauffierte sich der einstige Kuppelshow-Kandidat über die Aktion gegenüber RTL.de. Dabei galt seine Wut nicht Juliano, sondern seiner Ex-Flamme Jade. "Ich habe mit dieser Person nichts zu tun. Seit einem Jahr ist dieses Thema ausgelutscht", betonte Serkan. Jade würde jedoch immer wieder die gemeinsame Vergangenheit thematisieren.

"Ich verstehe es nicht, such dir ein anderes Thema!", richtete sich der Ex-Bachelorette-Kandidat direkt an die 26-Jährige. Die Tattooliebhaberin hatte zwischenzeitlich die erste Sitzung, um den ungewollten "Liebesbeweis" mit einem anderen Motiv zu covern.

Anzeige

Instagram / _serkan.yavuz_ Reality-Star Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

Instagram / jadebritani Reality-TV-Sternchen Jade Übach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de