Was für ein rührender Tribut! Reality-TV-Blondine Gina-Lisa Lohfink (33) machte zusammen mit ihrer besten Freundin Mona Buruncuk bei der neuen TVNOW-Show Just Tattoo Of Us mit. In der Sendung, die von Elena Miras (28) und Mike Heiter (28) moderiert wird, dürfen sich zwei Teilnehmer ein Tattoo für den jeweils anderen aussuchen. Und Mona hatte sich ein ganz besonderes Motiv für ihre BFF Gina-Lisa ausgesucht: eine Erinnerung an den verstorbenen Zombie Boy (✝32)!

Das Model, das vor allem durch seine Ganzkörper-Tätowierung bekannt geworden war, verstarb vor zwei Jahren nach einem Sturz vom Balkon. Einige Jahre vor seinem Tod hatten sich Rick Genest, wie er bürgerlich hieß, und Gina-Lisa durch die Arbeit kennengelernt und waren Freunde geworden – sein Tod traf die heute 32-Jährige schwer. Aus diesem Grund wollte Mona, dass ihre Freundin ein Tattoo bekommt, das sie an ihren verstorbenen Kumpel erinnert: Gina-Lisa wurde ein Kaktus-Muffin auf die Pobacke gestochen. Das sei eins von Zombies Lieblingsmotiven gewesen, erklärte Mona in der Sendung.

Und was sagte Gina-Lisa zu der Tattoo-Idee ihrer Freundin? Beim Anblick des Motivs musste sie vor Rührung weinen. Auch die Stelle für die Tätowierung begeisterte die TV-Bekanntheit sehr: "Er hatte es auch auf dem Po, oder?", stellte sie unter Tränen fest und fiel Mona glücklich um den Hals. Und was sagt ihr zu dem Zombie-Boy-Tattoo? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW Mona Buruncuk bei "Just Tattoo Of Us"

TVNOW Gina-Lisa Lohfinks Tattoo bei "Just Tattoo Of Us"

TVNOW Mike Heiter, Elena Miras und Gina-Lisa Lohfink bei "Just Tattoo Of Us"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de