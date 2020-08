Was für eine Verwandlung von Kelly Osbourne (35)! Erst kürzlich landete die Tochter von Ozzy Osbourne (71) in den Schlagzeilen. Der Grund: Fotos auf ihrem Social-Media-Profil zeigten die Schauspielerin plötzlich total erschlankt – keine Spur mehr von ihren niedlichen Pausbäckchen. Nach dem großen Wirbel um ihren Gewichtsverlust gibt die "Changes"-Interpretin nun Details preis. Sie verrät unter anderem, dass sie jetzt Kleidung in Größe 34 kauft.

Bei einem kleinen Shoppingausflug im Luxus-Kaufhaus Neiman Marcus knipste Kelly ein Foto von einem Oberteil für ihre Instagram-Stories. Der "Fashion Police"-Star rückte jedoch nicht die Kleidung selbst in den Fokus, sondern das Etikett, auf dem die Größe zu lesen ist. In ihren Händen hält die "So Undercover"-Darstellerin ein Top in einer 34! "Ja, ich gebe an, weil ich hart gearbeitet habe und es sich gut anfühlt!", betont sie in der Bildunterschrift.

In einem Kommentar unter einem ihrer aktuellen Fotos enthüllt Kelly gegenüber einem ihrer Follower auch, wie viele Pfunde bei ihr bereits gepurzelt sind. "Ich habe 38,6 Kilogramm verloren. Kannst du das glauben?", freut sich die gebürtige Britin.

Getty Images Kelly Osbourne bei den Emmys in L.A. im September 2019

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Juli 2020

Getty Images Kelly Osbourne bei der "RuPaul's Drag Race Live!"-Premiere in Las Vegas im Januar 2020

