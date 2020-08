Hier kommen Action-Fans auf ihre Kosten. Mittlerweile ist es sechs Jahre her, dass "John Wick" in den Kinos lief. Mit dem Actionkracher mit Keanu Reeves (55) als Titelheld landeten die Macher einen vollen Erfolg und schoben in den nächsten Jahren zwei weitere Fortsetzungen nach. Seit 2019 warten die Zuschauer nun sehnlichst auf den nächsten Teil der Reihe, daher dürften sie sich über diese Neuigkeiten besonders freuen: Es bleibt nicht bei "John Wick 4" – auch der fünfte Teil der Reihe ist schon in Planung.

Laut Deadline soll das Medienunternehmen Lionsgate die Planung der beiden Thriller bestätigt haben. "Wir hoffen, 'John Wick 4' und Teil fünf hintereinander zu drehen, sobald Keanu Reeves Anfang kommenden Jahres zur Verfügung steht", erklärte John Feltheimer, der CEO der Firma. Demnach sei geplant, dass der Auftragskiller im Mai 2022 in den USA wieder auf der großen Leinwand zu sehen sein wird. Für den fünften Streifen gibt es noch keinen Starttermin.

Keanu hat vor den Dreharbeiten noch andere Pläne – er muss für "Matrix 4" vor die Kamera. Was den Schauspieler davon überzeugte, noch ein weiteres Mal in die Rolle des Auserwählten Neo zu schlüpfen, verriet er in einem Interview mit Empire: "Lana Wachowski hat ein wunderbares Drehbuch und eine tolle Geschichte geschrieben, die ich sofort mochte."

