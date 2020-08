Niklas Schröders (31) Plan, abzuspecken, ist von Erfolg gekrönt! Im September des vergangenen Jahres hatte der einstige Die Bachelorette-Kandidat seiner Jessi (26) das Jawort gegeben. Um für seine Liebste auch weiterhin attraktiv zu sein, achtet der Reality-TV-Star besonders auf Fitness und Ernährung. Mithilfe einer Diät hat der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer mittlerweile ordentlich abgenommen. Im Netz gab Nik nun ein Update zum Kiloverlust!

In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram stellte sich Nik den zahlreichen Fragen der Fans. Auf die Frage eines Nutzers, wie viel er inzwischen an Gewicht verloren habe, antwortete der Influencer stolz: "Circa zehn Kilo schätze ich!" Doch das ist dem gebürtigen Emsländer noch nicht genug – er möchte das Programm noch mindestens vier weitere Wochen durchziehen. Dafür verzichtet der 31-Jährige sogar komplett auf Cheat Days, bei denen nach Lust und Laune geschlemmt werden darf.

Explizite Sporteinheiten stehen aktuell nicht auf Niks Tagesplan: "Ich habe aber täglich genug Bewegung und in meinem Alter ist das schon gefühlt Hochleistungssport", scherzte der Tattoo-Liebhaber. Den genauen Weg zum Erfolg will Nik seinen Fans nicht vorenthalten: Nach der Diät hat der TV-Star – neben einem Video – geplant, ein eigenes Kochbuch mit vielen Tipps zu veröffentlichen.

Instagram / nik_schroeder Jessica und Nik Schröder im August 2020

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, TV-Bekanntheit

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, Influencer

