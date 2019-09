Die Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren! In nicht allzu langer Zeit werden sich Jessica Neufeld (25) und Niklas Schröder (30) tatsächlich das Jawort geben. In den letzten Zügen der Planung packt die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor und den Kavalier aus Die Bachelorette auch das Nervenflattern – und das macht sich bei den beiden vor allem auf der Waage bemerkbar: Bei dem Ehepaar in spe purzeln ordentlich Pfunde!

Promiflash wollte genau wissen, wie sich Jessi und Nik für ihren großen Tag in Form bringen. "Das war eher der Stress, dieser Druck natürlich auch. Wir haben nicht einmal eine Waage hier, also, wir wissen nicht, wie viele Kilos es genau am Ende waren", sagt die Braut in spe. Bei der letzten Anprobe habe sie erst registriert, wie viel Gewicht sie tatsächlich verloren hat: "Dann war halt der Schock, dass ich zu meiner Mutter sage: 'Mach das Kleid zu.' Und sie sagt: 'Es ist schon zu.' Das fühlte sich wirklich locker an, das waren an allen Seiten fünf Zentimeter mindestens zu groß."

Im Hochzeits- und Umzugsstress sei Jessicas Körper von Größe 38 auf 34 geschrumpft. Ihr Brautkleid konnte aber glücklicherweise angepasst werden. Ihr zukünftiger Bräutigam Nik verbuche einen Verlust von rund vier Kilogramm: Während sein Sakko vor vier Wochen noch nicht zugegangen sei, sitze es jetzt wie angegossen!

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld im September 2019

Promiflash Jessica Neufeld und Nik Schröder

Collage: Collage: Nik Schröder im Juli und August 2019

