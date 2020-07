"Just Tattoo of Us" – wer wagt das Reality-TV-Abenteuer? Die neue Show, moderiert von den ehemaligen Love Island-Stars Elena Miras (28) und Mike Heiter (28), geht im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. An der Sendung teilnehmen können Zweierteams – egal ob beste Freunde, Paare oder nur flüchtige Bekannte. Ein Teampartner sucht für den jeweils anderen ein Tattoo aus, Stelle und Motiv bleiben dem Aussuchenden überlassen. Der Tätowierte bekommt das Ergebnis erst nach dem Stechen zu sehen. Aber welche bekannten Persönlichkeiten stellen sich dieser Herausforderung? Das ist nun klar!

Ex-Germany's next Topmodel-Kultkandidatin Gina-Lisa Lohfink (33) nimmt, wie RTL öffentlich macht, mit ihrer besten Freundin Mona Buruncuk teil. Ob die beiden sich etwas Liebevolles im Sinne ihrer Freundschaft, etwas Lustiges oder vielleicht sogar einen Denkzettel verpassen, bleibt abzuwarten. Ähnliches steht Ex-Bachelor-Beauty Jade Übach (26) und ihrem Tattoo-Partner Juliano, bekannt aus Are You The One?, bevor. Auch sie gehen das Wagnis des Überraschungskunstwerks ein.

Mit Leichtigkeit dürfte die Aufgabe für Niklas Schröder (31) zu bewältigen sein. Der ehemalige Bachelor-Teilnehmer ist schon über und über mit Tintenkunst verziert, sogar im Gesicht ließ sich der Hamelner etwas stechen. Ob das Ganze für seine Frau Jessica (26) genauso locker wird?

Gina-Lisa Lohfink

Jade Übach

Juliano

Jessica und Niklas Schröder



