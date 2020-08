Tolle Neuigkeiten für langjährige Unter uns-Fans: Sarah Bogen (30) kehrt zu der Vorabend-Soap zurück! Wir erinnern uns: Elf Jahre lang stand die Schauspielerin als Lili Mattern vor der Kamera – im Jahr 2012 kam dann das überraschende Aus. Ihre Figur wanderte nach einigen beruflichen und privaten Niederlagen nach Namibia zu ihrer Halbschwester Romy aus. Acht Jahre später verschlägt es Sarah alias Lili nun wieder in die Schillerallee zurück!

Wie der Sender RTL jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Sarah für eine begrenzte Zeit wieder bei "Unter uns" zu sehen sein – und zwar ab dem 18.08. Über ihren ersten Tag zurück am Set verriet Sarah: "Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt… Das ist wie bei einem Klassentreffen. Man hat die Leute so lange nicht gesehen, weiß nicht, wer noch alles dort arbeitet und fühlt sich erstmal wie ein Besucher." Dieses Gefühl sei jedoch schnell verflogen: "Schon nach der ersten Szene war es, als sei ich nie weg gewesen."

Doch wie wird Lilis Rückkehr nach all den Jahren aussehen? Achtung, Spoiler! "Lili bekommt einen Anruf von Britta, die sich Sorgen um Rufus macht. Lili packt ihre sieben Sachen und steht plötzlich Rufus gegenüber, der nicht glauben kann, dass Lili wirklich in der Schillerallee ist", verrät Sarah im Interview und ergänzt: "Das meine ich übrigens wörtlich: Rufus denkt, er würde fantasieren und ergreift zunächst die Flucht." Ihr erster Auftritt sei ganz nach ihrem Geschmack gewesen.

Promiflash Sarah Bogen im Promiflash-Interview, 2014

TVNOW / Stefan Behrens Kai Noll und Sarah Bogen in "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Tabea Heynig, Sarah Bogen und Kai Noll in "Unter uns"

