Sie bringt ihre Fans auf den neuesten Stand! Bereits einige Wochen ist es her, dass Amira (27) und Oliver Pocher (42) im TV bestätigten, wieder Eltern zu werden. Für Amira ist es die zweite Schwangerschaft – und an die erste denkt die Make-up-Artistin nicht wirklich gern zurück. Sie hatte mit einigen klassischen Schwangerschaftsproblemen wie Übelkeit zu kämpfen und fühlte sich in vielen Dingen eingeschränkt. Läuft es denn nun bei Baby Nummer zwei etwas besser?

Die Antwort lautet ganz klar: Ja!. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story hatte ein Fan wissen wollen, wie Amiras Schwangerschaft läuft. "Wirklich sehr gut. Ich habe keinerlei Beschwerden. Wirklich ein Traum bisher", gibt die werdende Mama preis. Einen kleinen Wer­muts­trop­fen gibt es dennoch. "Hätte nur endlich mal gerne einen Sommer meine Taille zurück. Naja, nächstes Jahr", hält Amira, die bereits im vergangenen Sommer schwanger gewesen war, humorvoll fest.

Weiter verrät sie, dass ihr zweites Kind Anfang 2021 das Licht der Welt erblicken soll – ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, weiß das Paar übrigens auch schon. "Ja, wissen wir schon lange. Erzähle ich euch bald", verspricht Amira den Followern.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de