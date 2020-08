Und noch eine ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist schwanger! Erst vor einigen Tagen ist Fiona Erdmann (31) Mutter eines Sohnes geworden. Nur wenige Wochen vor ihr konnte die allererste Gewinnerin der beliebten Castingshow Lena Gercke (32) ebenfalls ein Baby auf der Welt willkommen heißen – und nun zieht die nächste nach: Neele Bronst (24) verkündet jetzt im Netz, dass sie bald Mama wird!

Diese süße Nachricht veröffentlicht die Beauty nun an ihrem Ehrentag auf Instagram. "Heute ist mein Geburtstag und das schönste Geschenk ist mein Baby in meinem Bauch. Ja, ich bin schwanger und die glücklichste Frau der Welt", schreibt sie zu einem Schnappschuss von sich. Wann genau es so weit ist und ob es ein Mädchen oder Junge wird, behielt Neele vorerst für sich.

Vater des Kindes ist ihr aktueller Freund Max. Erst vor einigen Monaten präsentierte die ehemalige GNTM-Teilnehmerin ihrer Community ihren Liebsten. Doch warum ließ sich das Model so viel Zeit damit? Gegenüber Promiflash erklärte sie, dass ihre vorherige Beziehung mit Oskar zu öffentlich war und sie es deshalb etwas langsamer angehen lassen wollte.

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst und ihr Freund Max in Dubai

Anzeige

Instagram / neelejay Neele Bronst, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de