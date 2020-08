Der verführerische Blick sitzt schon mal! Im Herbst geht Die Bachelorette in eine neue Runde – insgesamt 20 Single-Männer sind wohl auch schon ganz heiß darauf, die diesjährige Junggesellin endlich persönlich zu treffen. Wie der Sender vor einigen Stunden bestätigt, wird in diesem Jahr keine Geringere als Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24) die Rosen verteilen. Nun gibt es das erste offizielle Foto der neuen Bachelorette – und auf dem fehlt von der sonst eher schüchtern wirkenden Melissa jede Spur!

Während ihrer Kuppelshow-Zeit im vergangenen Jahr hatten die Zuschauer die 24-Jährige als süße und etwas zurückhaltende Person kennengelernt. Doch von süß kann bei dieser Aufnahme wohl kaum die Rede sein. Auf einem Bild, das RTL nun veröffentlicht hat, rekelt sich Melissa in einem weißen Badeanzug am Strand. Sexy blickt sie mit nassen Haaren und einer Rose in der Hand in die Kamera – na, wenn sie mit diesem verführerischen Augenaufschlag nicht mal allen 20 Jungs den Kopf verdreht...

Dass Melissa tatsächlich nicht das schüchterne Mädchen von nebenan ist, klärte nun auch ihr Ex-Freund Richard Heinze auf. "Da sie sich in der Öffentlichkeit immer eher ruhig zeigt, eigentlich aber ein sehr temperamentvoller Charakter ist, bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die Show", verriet er im Promiflash-Interview.

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Dahm, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL II "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Melissa

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze mit Melissa im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de