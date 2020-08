In der neuen Reality-TV-Show Kampf der Realitystars müssen sich aktuell zwölf mehr oder weniger bekannte Promis in verschiedenen Challenges beweisen. In der vergangenen Folge mussten die beiden Schwestern Yana (23) und Tayisiya Morderger (23) ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Deshalb rücken zwei weitere Kandidaten nach und beziehen die luxuriöse Unterkunft. Diese beiden VIPs werden die Sendung ab jetzt aufmischen…

Als Erster erreicht ein männlicher Kandidat im Boot den Strand: Bei dem Neuankömmling handelt es sich um Marcellino Kremers. Der Muskelmann konnte bereits Erfahrungen in Sachen Trash-TV sammeln. 2018 war er bei Love Island zu sehen und in diesem Jahr hat er an Match! Promis auf Datingkurs teilgenommen. Auch für einige Mitstreiter ist der Hottie kein Unbekannter. Sandy Fähse (35) und Marcellino haben sich bereits bei einem gemeinsamen Werbejob auf dem Oktoberfest getroffen und auch die angehende Bachelorette Melissa (24) verriet, dass sie Marcellino bereits kennt.

Der Fitness-Lover ist jedoch nicht der einzige Neue. Aurelie Tshamala (21) reist kurz nach ihm an. Die Beauty ist eine ehemalige Köln 50667-Darstellerin und war bei Curvy Supermodel auf dem Laufsteg zu sehen. Die 21-Jährige stellte sofort klar, warum sie in dem Format genau richtig ist: "Mir ist eigentlich nicht so wichtig, was andere über mich denken."

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im Juni 2020

Instagram / skaofficial Aurelie Tshamala, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

RTL II Aurelie Tshamala, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

