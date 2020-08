Sind Claudia Obert (58) und Cedric Beidinger mehr als nur Freunde? Im Juni stellte die Luxuslady den diesjährigen Big Brother-Gewinner in ihrem Unternehmen ein. Seitdem zeigen sie regelmäßig, wie sie feuchtfröhlich Champagner schlürfen oder gemeinsam am Pool entspannen. Fans vermuten, dass zwischen dem flirtfreudigen Duo eine Liebelei entstanden sein könnte. Jetzt stellen Claudia und Cedric klar: Vor allem bewundern sie den jeweils anderen!

In Promi Big Brother – Die Late Night Show fragte Jochen Bendel (52), was denn nun der Status zwischen den beiden sei. Sie sei vor allem ein Vorbild für Cedric, gab Claudia an. "Er will erfolgreich sein, er will gut bei Kasse sein und sein eigener Chef", resümierte die Unternehmerin die Ziele des Reality-TV-Kandidaten. Der Moderator ließ jedoch nicht locker. Claudia als Medienprofi wisse ja, dass sie unter anderem mit ihren Hugh Hefner-Vergleichen die Liebesgerüchte befeure. "Ich muss nicht Medienprofi sein, um als Frau Cedi gut zu finden", stellte die 58-Jährige klar. "Wir flirten halt gerne", warf der Hottie ein.

Insbesondere an dem Abend, als die Designerin die diesjährigen "Big Brother"-Kandidaten besuchte, zeigte das Power-Duo, wie gut sie sich verstehen, indem sie offen über Sex sprachen. "Nach dem Champagner-Abend war Claudia berauscht von Cedric! Da habe ich das Feuer in ihr gesehen", meinte Jochen zu wissen. Sie verstünden sich halt super, seien aber einfach Freunde fürs Leben, stellte Cedric klar.

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger im Jahr 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im Jahr 2020

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Cedric Beidinger im Juli 2020

