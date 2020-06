Na, da haben sich zwei gefunden! Die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin Claudia Obert (58) stattete Big Brother-Gewinner Cedric Beidinger bereits in der TV-Show einen Besuch ab. Doch aus diesem Treffen wurde offenbar mehr, denn vor Kurzem überraschten die beiden ihre Fans mit gemeinsamen Schnappschüssen im Netz. Jetzt wird auch klar, warum es zu diesem Wiedersehen gekommen ist: Claudia hat Cedric bei sich eingestellt!

Die Society-Lady bestätigte den Zuwachs in ihrem Unternehmen jetzt gegenüber Bild. Demnach übernehme Cedric als Mitarbeiter etliche Aufgaben, die in Claudias Geschäft anfallen: Er soll als Model, Sekretär und auch als Chauffeur tätig werden. Und was lässt sich die gebürtige Freiburgerin diesen Rundumservice kosten? "28 Euro die Stunde", erklärte sie. Dafür könne sie sich auch sicher sein, dass die neue Geschäftsbeziehung Hand und Fuß hat: "Die Chemie und die Physik zwischen uns stimmen!" Das dürfte bei den anstehenden Terminen auch von Vorteil sein. Schon nächste Woche findet offenbar ein wichtiges Shooting für Claudias Shop auf Ibiza statt, bei dem Cedric vor der Kamera stehen soll.

Erst vor Kurzem schwärmten die beiden Reality-TV-Stars auf Social Media voneinander. "Ich kenne Claudia nun erst seit wenigen Stunden, doch ich bin jetzt schon von ihrem Wissen und ihrer Lebenserfahrung überwältigt!", gestand Cedric nach der Begegnung mit der selbst ernannten Selfmade-Millionärin.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit

Instagram / cedricbigbrother Cedric Beidinger, TV-Bekanntheit

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, TV-Bekanntheit



