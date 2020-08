Damit hatte wohl kaum jemand gerechnet! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass DSDS im kommenden Jahr auf eine neue Jury setzt. Für Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) ist die spannende Castingshow-Reise damit vorerst vorbei. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, wird auch schon fleißig gemunkelt, wer stattdessen 2021 neben Dieter Bohlen (66) Platz nehmen wird. Und der erste Juror wurde nun ganz offiziell bestätigt.

Niemand Geringeres als Mike Singer (20) wird in Pietros Fußstapfen treten und die neuen Talente unter die Lupe nehmen. Dieses Geheimnis wurde nun bei RTL.de gelüftet. Der Sänger ist schon ganz heiß auf die Herausforderung. "Ich fühle mich sehr geehrt, in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen. Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde. Ich freue mich sehr auf die Kandidaten und meinen neuen Job", erzählte er im Interview.

Show-Erfahrung bringt der Mädelsschwarm tatsächlich mit. Vor wenigen Monaten war er selbst Kandidat bei The Masked Singer und schaffte es sogar ins große Finale. Jury-Luft hatte der 20-Jährige 2018 ebenfalls schon mal schnuppern dürfen: Er saß neben Sing meinen Song-Star Max Giesinger (31) und Mary Roos (71) in der deutschen Jury des Eurovision Song Contests.

Getty Images Mike Singer beim Bambi 2018

ProSieben/Willi Weber Mike Singer bei "The Masked Singer", April 2020

Getty Images Mike Singer im November 2018 in Bilbao

