Happy Birthday Kylie Jenner (23)! Das Küken des Kardashian-Jenner-Klans wird wieder ein Jahr älter und von der ganzen Familie gefeiert. Ob die Make-up-Unternehmerin ihren Ehrentag mit ihren Schwestern zelebriert, ist zwar nicht klar. Aber eines steht fest: Sie alle haben an Kylie gedacht und ihr besonders süße Glückwünsche gewidmet. Auf Social Media teilten Khloé (36) und Co. eine ganze Reihe von Throwback-Pics.

"Wie kann mein kleines Mädchen schon 23 sein? Aber oh mein Gott, waren es nicht die tollsten 23 Jahre? Wir haben schon die schönsten Erinnerungen und noch so viel Lebenszeit vor uns", schrieb beispielsweise Khloe auf Instagram zu einer Bilderreihe, die sie mit Kylie zeigt. Auf einer Aufnahme schlummert das Geburtstagskind als Baby auf der Brust der heute 36-Jährigen. "Deine Schwester zu sein, ist ein großer Segen. Du hast ein Herz aus Gold. [...] Ich werde dich lieben, bis ans Ende der Zeit", schwärmte sie.

Auch Kendall (24) nahm Kylies B-Day zum Anlass für eine kleine Zeitreise. In ihrer Story postete sie zahlreiche Schnappschüsse aus Kindertagen. Ein Bild, auf dem Kylie als Baby mit ihr auf dem Bett sitzt, kommentierte sie: "Für mich bist du immer noch so klein." Mama Kris (64) widmete ihrer Jüngsten ebenfalls rührende Worte: "Kylie, du wirst mich immer wieder mit allem überraschen, was du im Leben tust... Du bist die wunderbarste Tochter, Enkelin, Schwester, Freundin und eine unglaubliche Mama."

