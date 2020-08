Erwartet Chrissy Teigen (34) etwa Baby Nummer drei? Gemeinsam mit ihrem Mann John Legend (41) hat das Model bereits zwei gemeinsame Kinder. Ihre Tochter Luna Simone (4) erblickte bereits im Jahr 2016 das Licht der Welt. Zwei Jahre später wurde ihr Bruder Miles Theodore Stephens (2) geboren – doch damit offenbar nicht genug: Einige Fans sind sich ziemlich sicher, dass Chrissy zum dritten Mal schwanger sein könnte!

In Johns neuem Musikvideo "Wild" spielt auch seine Herzensdame mit. Am Ende davon schmust das Ehepaar am Strand: John steht hinter Chrissy und umarmt sie dabei zärtlich. Das Model streichelt währenddessen seinen Bauch – dessen leichte Wölbung kaum zu übersehen ist. Das bleibt auch bei den Fans nicht unbemerkt. "Ganz am Ende sieht es so aus, als würde sie ein neues Baby ankündigen", schrieb beispielsweise eine Userin unter das YouTube-Video. John und Chrissy selbst haben sich zu einer möglichen Schwangerschaft bislang noch nicht geäußert.

Im vergangenen August erklärte Chrissy auf Instagram, dass sie eigentlich noch ein paar Jahre warten wolle, bis sie weiteren Nachwuchs in die Welt setze. "Diese Jungs sind anstrengend!", schrieb sie.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Chrissy Teigen bei der "Between Two Ferns"-Premiere in Hollywood im September 2019

