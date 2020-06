Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) gelten seit Jahren als Hollywoods Traumpaar: Gemeinsam hat das eingespielte Duo zwei Kinder und führt eine skandalfreie Ehe. Aktuell verbringen aber auch diese beiden ungewohnt viel Zeit miteinander – weder der Sänger noch die Moderatorin sind derzeit beruflich unterwegs. Stellt das ihre Beziehung auf die Probe? Anscheinend nicht. John verrät jetzt, dass die Situation sie noch enger zusammengeschweißt hat!

Wie Daily Mail jetzt berichtet, plauderte der 41-Jährige vor wenigen Tagen während eines Livestream-Konzertes über sein Familienleben. In der derzeitigen Krise habe das Pärchen zwar nicht viel übereinander gelernt, dafür habe aber etwas anderes einen positiven Einfluss auf ihre Ehe gehabt: Das Elternsein! "Es ist eine intensivere Erziehungserfahrung als jemals zuvor. Es hat uns stärker gemacht und zusammengebracht", erklärte er.

Chrissy und John sind bereits seit 2013 verheiratet. Erst kürzlich hatte der "All of Me"-Interpret verraten, wann er wusste, dass seine heutige Frau die Richtige ist. "Das war das Jahr, in dem ich dir einen Antrag gemacht habe. Nachdem ich dich bei der Show gesehen habe, war ich überzeugt davon, dass du die Frau bist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will", hatte er einen Instagram-Schnappschuss von der 34-Jährigen betitelt.

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige

Getty Images John Legend im Februar 2020

Anzeige

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen in Los Angeles im November 2019

Würdet ihr gern mehr, über John und Chrissys Beziehung erfahren? Ja, auf jeden Fall! Nein, nicht unbedingt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de