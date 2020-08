Bandelt Johannes Haller (32) etwa mit Dijana Cvijetic (26) an? Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und die Ex-Love Island-Beauty stellen sich bei Kampf der Realitystars aktuell verschiedenen Herausforderungen. In der vergangenen Folge wurden die beiden einstigen Kuppelshow-Teilnehmer wegen einer verlorenen Challenge mit jeweils einer Hand an den anderen Mitstreiter festgebunden und mussten einen Tag lang aneinandergekettet verbringen. Gegen diese Situation hatten offenbar weder Johannes noch Dijana etwas einzuwenden…

Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Der 32-Jährige und die Blondine verstehen sich ziemlich gut und hatten offenbar kein Problem damit, ihren Alltag miteinander zu teilen. Neben einer Tanzeinlage und tiefen Blicken gab es auch die eine oder andere zärtliche Berührung. "Es kann natürlich auch die Fessel zum Glück werden", witzelte der Unternehmer im Einzelinterview. Er war sich sicher, dass er und die Schweizerin die Situation meistern würden. Zwischen ihnen herrsche einfach eine "coole Stimmung".

Allerdings verbrachten die beiden nicht nur den Tag miteinander. Das mehr oder weniger unfreiwillige Paar musste auch die Nacht in einem Bett verbringen – und da dachte Model Dijana offenbar schon an den nächsten Schritt: "Wir müssen jetzt sogar zusammen schlafen. Wir können auch nächste Woche einfach gleich heiraten", posaunte sie im Spaß heraus.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

