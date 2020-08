Für Willi Herren (45) wurde vergangenen Mittwoch ein Albtraum Wirklichkeit: Der Ballermann-Star rückte bei der TV-Show Kampf der Realitystars nach und traf dort ausgerechnet auf seinen Erzrivalen Johannes Haller (32)! Seit einer handfesten Auseinandersetzung vergangenes Jahr während der Dreharbeiten zum Sommerhaus der Stars können sich die beiden Herren der Schöpfung nicht ausstehen. So ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur Willi, sondern auch Johannes alles aus dem Gesicht fiel, als sie sich auf einmal in Thailand gegenüberstanden. Der 45-Jährige ließ diesen Moment nun noch einmal im Promiflash-Interview Revue passieren!

"Ich dachte: Das darf doch nicht wahr sein, der Haller! Ich wusste ja ohnehin nicht, was mich bei diesem Format erwarten würde. Dann kommt man an und sieht direkt jemanden, mit dem man nicht gut kann", berichtete Willi nach der Ausstrahlung am vergangenen Mittwoch gegenüber Promiflash. Er erinnere sich noch gut daran, wie ihm Johannes' Spielchen während und nach dem Sommerhaus 2019 jede Menge Ärger bereitet hätten.

Willi ist sich nach wie vor sicher: Johannes hat sich seit dem Sommerhaus-Eklat nicht verändert. "Ein Mann, der medial über Leichen geht. Das sieht man ja jetzt auch daran, wie seine Ex Yeliz zu ihm steht. Ein nettes Mädel, das einfach den falschen Mann an ihrer Seite hatte", schloss er ab. Wie habt ihr das Aufeinandertreffen der beiden Streithähne erlebt? Stimmt ab.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Johannes Haller bei "Kampf der Realitystars"

Willi Herren, Schlagerstar

