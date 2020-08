Hat Temptation Island V.I.P. etwa Risse in der Traumbeziehung von Julian Evangelos (28) und Stephanie Schmitz (26) hinterlassen? Vor Kurzem ging das neue TV-Experiment in die erste Runde, in dem Promi-Paare ihre Beziehung auf Herz und Nieren testen können. Und dieser Herausforderung stellten sich eben unter anderem auch das Love Island-Traumpaar Julian und Stephi. Mittlerweile sind die Dreharbeiten abgeschlossen und die zwei zurück in der Heimat – doch zusammen gesehen hat man die Langzeitpartner seither nicht mehr zusammen!

Die Fans ahnen eine Krise! Seitdem die beiden nach der Show ihr Netz-Comeback gaben und erklärten, dass sie erst einmal Ruhe benötigten, zeigten sie sich nicht mehr gemeinsam auf Instagram. Den Followern ist das natürlich nicht entgangen: Unter Stephis neuem Posting finden sich zahlreiche besorgte Kommentare: "Du Hübsche! Hoffe, alles gut ist gut bei dir, wirkst so traurig und nicht gut drauf... Alles gut mit dir und Julian???", hakte ein User nach. "Du siehst toll aus, Kompliment dafür. Aber warum bist du mit Julian so auf Abstand? Das ist so untypisch für euch! Ich wünsche dir aber auf jeden Fall nur das Beste", bemerkte ein anderer.

Und auch Julians Community macht sich so ihre Gedanken. Unter seinem letzten Beitrag mehren sich die Trennungsspekulationen: "Was ist da los, seid ihr getrennt?" oder "Ich wusste, dass Temptation Island nicht gut wäre... Das würde jedes Paar auseinanderbringen. Schade!" lauten die Kommentare.

Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz im August 2020

Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / stephifashion Julian Evangelos und Stephanie Schmitz im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de