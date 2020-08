Regelmäßige Babybauch-Updates, wie es bei vielen Influencern gang und gäbe ist, kommen Amira Pocher (27) anscheinend nicht in die Tüte! Seitdem bekannt ist, dass sie und ihr Mann Oliver Pocher (42) zum zweiten Mal Eltern werden, hält sich die Make-up-Artistin mit Neuigkeiten rund um ihre Schwangerschaft zurück. Nun macht sie allerdings eine Ausnahme: Sie beantwortet nicht nur Fragen zu ihrer Familie, sondern zeigt auch erstmals ihre kleine Babykugel im Netz.

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story hatte ein Fan die werdende Mama gebeten, ihren Babybauch zu zeigen. Wenige Stunden später ging Amira auf die Bitte ein und teilte ein kurzes Video, in dem sie vor einem Spiegel posierte. Für die Aufnahme wählte die 27-Jährige einen gemütlichen Look – eine enge Leggings gab den Blick auf ihre Mini-Kugel preis. "Vor dem Essen", schrieb sie dazu und machte so deutlich, dass die Wölbung im Laufe des Tages offenbar etwas größer wird.

In welchem Schwangerschaftsmonat sie ist, verriet Amira bisher nicht – allerdings erklärte sie in dem Q&A, dass Baby Nummer zwei Anfang 2021 das Licht der Welt erblicken soll. Das Geschlecht ist ebenfalls topsecret. Das TV-Gesicht versprach aber, seine Community schon bald einzuweihen.

Instagram / amirapocher Amira Pochers Babybäuchlein

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher

Getty Images Amira Pocher auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

