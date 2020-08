In naher Zukunft werden Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) zum ersten Mal Eltern! Die Musikerin und der Schauspieler erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Baby. Das Paar kann in wenigen Tagen ein kleines Mädchen in seine Arme schließen. Kurz vor dem Kindersegen packt den Papa in spe bereits die Vorfreude: So süß schwärmt der 43-Jährige bereits vor der Geburt von seinem Töcherchen!

Im Video-Interview mit Jimmy Kimmel (52) gibt Orlando preis: "Ich bin so aufgeregt. [...] Hoffe, dass sie mich genauso sehr liebt, wie ich sie liebe." Eine Papa-Tochter-Beziehung stelle sich der Fluch der Karibik-Star einfach ganz besonders vor. Schließlich hat er bisher nur Erfahrungen als Erzieher eines Söhnchens gemacht: Er hat nämlich schon seinen Sohnemann Flynn Bloom (9) aus der Ehe mit Model Miranda Kerr (37).

Übrigens freue sich auch sein Erstgeborener über weibliche Verstärkung in der Familie: "Er hat schon ein paar Brüder, aber das ist die erste Schwester, deshalb ist er aufgeregt", erklärt Orlando. Seine Ex und deren neuer Mann Evan Spiegels (30) bekamen zwei eigene Kinder: ihre Jungs Hart und Myles.

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, 2019

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige

Wusstet ihr, dass Flynn bereits zwei Halbgeschwister hat? Natürlich! Nein, das ist mir neu! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de