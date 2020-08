Ikke Hüftgold (43) haderte zu Beginn seiner Karriere mit seiner Kunstfigur! In der vergangenen Folge von Promi Big Brother ließ der Teilnehmer die Bombe platzen: Ikke legte seine Perücke ab und will in der Reality-TV-Show weiterhin unter seinem bürgerlichen Namen Matthias auftreten. Mit dem Gedanken, eine Ballermann-Ikone zu werden, fremdelte Ikke schon zu seinen Karriereanfängen, wie er in einem Interview verriet. Eigentlich habe er nämlich nie Stimmungssänger werden wollen!

"Wenn man mir mit 17 Jahren gesagt hätte, dass ich einmal als Vollpfosten auf Mallorca auf der Bühne stehe, dann hätte ich mir selbst den Mittelfinger gezeigt!", verriet der 43-Jährige im Jahr 2018 im Interview mit der Frankfurter Neuen Presse. Aber seine Satirefigur darf – im Gegensatz zu ihm – alles sein und auf der Bühne alles tun und lassen. Das bedeute auch Freiheit, erklärte der Sänger. Aber Ballermann-Musik sei dennoch ein absolutes No-Go gewesen. "Das mache ich niemals, das ist der letzte Dreck!", dachte der Musiker damals. Dann habe er aber doch Gefallen an der Stimmungsmusik gefunden.

Dabei sei er in seiner Jugend eigentlich der Heavy-Metal-Musik verfallen. Ganz alleine brachte er sich Instrumente wie Gitarre und Klavier bei und schrieb eigene Songs. Sein großes Vorbild sei dabei Marius Müller-Westernhagen (71) gewesen. Sein Papa habe aber zunächst nicht an den zukünftigen Erfolg des Limburgers geglaubt. "Mein Vater hat mich beim Singen erwischt und gelacht", erinnerte Ikke sich zurück.

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD Talkshow "Hart aber Fair"

ActionPress Ikke Hüftgold im Jahr 2017

ActionPress Ikke Hüftgold zu Gast in der ARD Talkshow "Hart aber Fair" in Köln

