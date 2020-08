Erwarten Ed Sheeran (29) und Cherry Seaborn (28) etwa tatsächlich Nachwuchs? Es ist eine Geschichte wie aus dem Märchenbuch: Bereits zu Schulzeiten hatten sich der britische Chartstürmer und die hübsche Brünette kennengelernt. Nachdem sie sich nach ihren Abschlüssen zunächst aus den Augen verloren hatten, fanden sie Jahre später wieder zueinander und besiegelten ihre Liebe 2018 mit ihrer Hochzeit. Und laut mehreren Medienberichten legt das Paar jetzt offenbar noch eine Schippe drauf: Ed und Cherry sollen ihr erstes Kind erwarten – jetzt tauchten Schnappschüsse auf, die diese Behauptungen untermauern!

Diese Paparazziaufnahmen, die jetzt Mirror vorliegen, zeigen Ed und Cherry im März dieses Jahres ganz verliebt bei einem Hockeyspiel in der britischen Stadt Cambridge. Als Cherry auf den Fotos ihre dicke Daunenjacke öffnet, gibt sie den Blick auf ein schwarzes Fleece-Oberteil frei – und dabei fällt auf: Unter dem Kleidungsstück zeichnet sich eine deutliche Wölbung ab. Doch handelt es sich hierbei tatsächlich um einen Babybauch? Fakt ist, dass sich bis jetzt weder Ed noch Cherry zu den Gerüchten geäußert haben.

Vor wenigen Tagen behauptete ein Insider zu wissen, dass das Paar der Geburt ihres ersten Kindes entgegenfiebere. "Das Baby wird in diesem Spätsommer erwartet", merkte der Promi-Experte an und erklärte: "Ed und Cherry sind überglücklich. Sie sind sehr aufgeregt, aber in der Angelegenheit sehr zurückhaltend." Das Paar würde gerne auf eine große Ankündigung, wie sie unter Prominenten normalerweise üblich sei, verzichten.

Instagram / Teddysphotos Ed Sheeran und seine Ehefrau Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2017 in New York City

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

