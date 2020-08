Ist da etwas ein großes Dankeschön fällig? Vor wenigen Tagen wurde offiziell verkündet, dass die DSDS-Jury in der kommenden Staffel neu zusammengesetzt wird. Pietro Lombardi (28) und Oana Nechiti (32) müssen ihre Plätze neben Poptitan Dieter Bohlen (66) räumen. Stattdessen werden Mike Singer (20) und Michael Wendler (48) auf die Suche nach Deutschlands bestem Sänger gehen. Comedian Oliver Pocher (42) ist sich sicher: Diesen Job hat der Wendler nur ihm zu verdanken!

"Michael Wendler ist Juror bei DSDS – offiziell", liest der 42-Jährige in seiner Show Pocher – gefährlich ehrlich! die Schlagzeile des Tages vor. "Meinen Freund Michael Wendler habe ich auch noch in die DSDS-Jury reingebracht. Anfang des Jahres hat jeder gelacht. Eigentlich sollte der mir eine Provision zahlen", findet Oli. Denn immerhin war der Schlagerstar erst durch eine Parodie des Blondschopfs und seiner Frau Amira (27) so richtig ins Gespräch gekommen. Nachdem die zwei ein Video von Michael und seiner Liebsten Laura (20) nachgespielt hatten, war der Weg für mehrere gemeinsame TV-Shows geebnet.

Die Zusammenarbeit der einstigen Kontrahenten hatte sich zuletzt sogar immer wieder als Riesen-Erfolg entpuppt: Als die zwei bei Denn sie wissen nicht, was passiert gemeinsam antraten, konnte RTL im Mai Top-Quoten einfahren. Mit 3,21 Millionen Zuschauern holte sich der Sender laut dwdl den Primetimesieg.

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher und Michael Wendler 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müller, Michael Wendler, Oliver und Amira Pocher

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler und Oliver Pocher bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

